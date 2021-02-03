3 февраля — Dow Jones. Фьючерсы на золото и серебро во вторник закрылись значительным снижением. Котировки серебра упали после того, как торговая площадка CME повысила маржинальные требования при торговле фьючерсами на этот драгоценный металл. В последние дни цены на серебро стремительно росли. Серебро - новый GameStop?

CME Group заявила, что 2 февраля повышает маржинальные требования при торговле фьючерсами на серебро на 18%, с 14 000 долларов за контракт до 16 500 долларов. Это означает, что для открытия позиции по серебру трейдерам необходимо будет предоставить большее обеспечение.

"В том, что биржи вводят подобные меры на фоне резких ценовых колебаний, нет ничего необычного", — прокомментировал решение CME аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден, добавив, что падение котировок на серебро, по сути, является результатом этих мер.

Мартовские фьючерсы на серебро на COMEX закрылись с понижением на 3,02 доллара (почти 10,3%), по 26,402 доллара за унцию. В понедельник наиболее активно торгующиеся контракты на серебро подорожали на 9,3%, достигнув максимума закрытия с 2013 года.

Дилеры и аналитики на рынке сырьевых товаров отмечают, что котировки серебра перешли к снижению после попытки так называемого 'шорт-сквиза' (резкого сжатия объема коротких позиций), предпринятой частными трейдерами, чьи действия недавно привели к стремительному росту акций таких компаний как GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings.

“Кажется, попытка устроить ‘шорт-сквиз’ на рынке серебра не удалась, по крайней мере, на данный момент”, — отметил Джим Викофф из Kitco.com.

Считается, что рынок серебра объемом в 1,5 трлн долларов является намного более сложной мишенью для частных инвесторов, координирующих действия на подсайте WallStreetBets и в мессенджере Discord.

Между тем котировки золота тоже сильно снизились. Аналитики отмечают, что дополнительное давление на котировки серебра и золота оказало укрепление доллара США.

Прорыв американской валюты к максимумам с декабря, похоже, помешал инвесторам фиксировать прибыль, полученную на сделках с драгоценными металлами, отметили аналитики Zaner Metals в своем ежедневном обзоре.

Индекс доллара ICE во вторник вырос на 0,2% до 91,199. В ходе торгов индекс поднимался до 91,287.

Апрельские фьючерсы на золото во вторник подешевели на 30,50 доллара, или 1,6%, закрывшись по цене 1833,40 доллара за унцию. В понедельник этот металл подорожал на 0,7%.

Мартовские фьючерсы на медь во вторник подешевели на 0,6% до 3,5245 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину закрылись со снижением на 3,8%, по 1096 долларов за унцию, а мартовские контракты на палладий подешевели на 0,6% до 2227,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ