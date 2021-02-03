МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры опасаются новых вспышек коронавируса в Китае в новогодние каникулы, что может ударить по спросу.

Слитки серебра

Стоимость серебра растет после резкого падения накануне

По состоянию на 8.19 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,3% — до 3,5158 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,28%, до 7777 долларов, алюминия — выросла на 0,18%, до 1972,5 доллара, цинка — снизилась на 0,04%, до 2569,5 доллара за тонну.

В Китае, крупнейшем в мире потребителе меди, на следующей неделе начинаются длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Жителей страны попросили воздержаться от ненужных поездок на это время. Власти ввели как некоторые карантинные ограничения, так и поощрения, побуждающие оставаться в своем регионе.

Новый год по лунному календарю в этом году выпадает в ночь на 12 февраля. Традиционно на новогодний период в Китае приходится пик туризма, — жители путешествуют как по стране, так и за границу. В этом году "чуньюнь" (сезон новогодних поездок) начался 28 января и закончится 3 марта. Инвесторы опасаются, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться, несмотря на ограничения и запреты.