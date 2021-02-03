МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры опасаются новых вспышек коронавируса в Китае в новогодние каникулы, что может ударить по спросу. Стоимость серебра растет после резкого падения накануне

По состоянию на 8.19 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,3% — до 3,5158 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 0,28%, до 7777 долларов, алюминия — выросла на 0,18%, до 1972,5 доллара, цинка — снизилась на 0,04%, до 2569,5 доллара за тонну.

В Китае, крупнейшем в мире потребителе меди, на следующей неделе начинаются длинные выходные, связанные с празднованием Нового года по лунному календарю. Жителей страны попросили воздержаться от ненужных поездок на это время. Власти ввели как некоторые карантинные ограничения, так и поощрения, побуждающие оставаться в своем регионе.

Новый год по лунному календарю в этом году выпадает в ночь на 12 февраля. Традиционно на новогодний период в Китае приходится пик туризма, — жители путешествуют как по стране, так и за границу. В этом году "чуньюнь" (сезон новогодних поездок) начался 28 января и закончится 3 марта. Инвесторы опасаются, что эпидемиологическая ситуация в стране может ухудшиться, несмотря на ограничения и запреты.