МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Медь в четверг снижается в цене, динамика объясняется коррекцией после роста ранее, а также укреплением курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется к мировым валютам в ожидании статистики из США

По состоянию на 8.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,44% — до 3,547 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду медь подорожала на 1,2%.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 7842,5 доллара, алюминия — на 0,05%, до 1973,5 доллара, цинка — на 1,77%, до 2615 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 91,27 пункта. Более дорогой доллар сдерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, так как в этом случае они становятся дороже при их покупке в другой валюте.

Трейдеры продолжают оценивать перспективы по спросу перед длинными каникулами в Китае в честь празднования Нового года по лунному календарю. Традиционно праздничный сезон связан с пиком туризма, но власти уже предостерегли жителей от ненужных поездок в это время. Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому ожидания по пандемии в стране отражаются на перспективах спроса на металл.