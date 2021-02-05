4 февраля — Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото и серебро в четверг снизились более чем на 2% на фоне сокращения числа заявок на пособие по безработице в США, укрепления доллара и роста доходности казначейских облигаций. Золото опустилось ниже 1800 долларов за унцию впервые с декабря 2020 года

Число заявок на пособие по безработице в США уменьшилось третью неделю подряд, оказав поддержку доллару, отметил директор по инвестициям Wolfpack Capital Джефф Райт. Ключевым фактором, который определит, восстановятся ли цены на золото в краткосрочной перспективе, или продолжат снижаться к 1750 доллара за унцию, станут ожидаемые в пятницу месячные данные по занятости в США, говорит он.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 43,90 доллара, или на 2,4%, по 1791,20 доллара за унцию. Согласно данным FactSet, это минимум закрытия с конца ноября.

Котировки мартовских фьючерсов на серебро снизились на 65 центов, или на 2,4%, до 26,234 доллара за унцию. На закрытии среды они выросли на 1,8%, а днем ранее упали на 10%.

На последней неделе января число заявок на пособие по безработице в США сократилось до 9-недельного минимума. Это предполагает, что рынок труда постепенно восстанавливается по мере сокращения новых случаев заражения коронавирусом после их рекордного роста.

Согласно данным Министерства торговли США, производственные заказы в США в декабре выросли на 1,1%. Их рост продолжается уже восьмой месяц подряд.

Между тем участники рынка сырьевых товаров следят за динамикой облигаций и курсов валют после того, как Банк Англии в четверг сообщил о необходимости начинать подготовку к введению отрицательных ставок.

Индекс доллара ICE вырос на 0,4%, достигнув 2-месячного максимума, а доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась до 1,14%, самого высокого уровня с середины января.

Укрепление доллара и рост доходности гособлигаций могут сделать золото менее популярным активом-убежищем, поскольку драгоценный металл не приносит купонного дохода, а цены на него формируются в американской валюте.

"Учитывая скорость проведения через конгресс мега-крупных пакетов стимулирования, полагаю, что рост доллара США на ближайших сессиях ослабнет, а котировки золота будут восстанавливаться", — говорит Райт.

Мартовские фьючерсы на медь в четверг закрылись снижением почти на 0,4%, по 3,553 доллара за фунт.

Апрельские контракты на платину подешевели на 1% до 1103 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий подорожали на 0,2% до 2280,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ