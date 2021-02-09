Медь дорожает на ослаблении доллара и оптимизме в Азии
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Медь во вторник утром растет в цене на фоне ослабления курса доллара, инвесторы также обратили внимание на рост на азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23% — до 3,6873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,57%, до 8037 долларов, алюминия — на 0,62%, до 2028 долларов, цинка — уменьшилась на 0,54%, до 2651 долларов за тонну.
Ослабление курса доллара во вторник оказывает поддержку цене на медь, делая металл более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют снижается на 0,21%, до 90,74 пункта.
Рост также обусловлен подъемом на биржах Азии, особенно китайских, — страна является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки Китая растут на 1,2-1,8%. Активный рост на рынках, в свою очередь, вызван общей склонностью к риску и оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира.
https://1prime.ru/commodities/20210209/832999154.html