МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Медь во вторник утром растет в цене на фоне ослабления курса доллара, инвесторы также обратили внимание на рост на азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет на уходе инвесторов в рисковые активы

По состоянию на 8.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23% — до 3,6873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,57%, до 8037 долларов, алюминия — на 0,62%, до 2028 долларов, цинка — уменьшилась на 0,54%, до 2651 долларов за тонну.

Ослабление курса доллара во вторник оказывает поддержку цене на медь, делая металл более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют снижается на 0,21%, до 90,74 пункта.

Рост также обусловлен подъемом на биржах Азии, особенно китайских, — страна является крупнейшим потребителем меди в мире. Фондовые рынки Китая растут на 1,2-1,8%. Активный рост на рынках, в свою очередь, вызван общей склонностью к риску и оптимизмом по отношению к перспективам восстановления мировой экономики на фоне широкой вакцинации от нового коронавируса в разных странах мира.