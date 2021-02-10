МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром растет, ослабление доллара к основным мировым валютам поддерживает цену на металл, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара практически не меняется в ожидании статистики из США

По состоянию на 8.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4%, или на 7,4 доллара, до 1844,9 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 0,19%, до 27,453 доллара за унцию.

Цена апрельского фьючерса на платину росла на 2,38%, до 1219,5 доллара за унцию. Ранее в ходе торгов показатель достиг 1221,8 доллара, это самый высокий уровень с февраля 2015 года.

Курс доллара несколько снижается к основным мировым валютам, что поддерживает цену на золото. Более дешевый доллар поддерживает спрос на металл, делая его доступнее при покупке в другой валюте.

Вместе с этим рынки ожидают статистику по годовой инфляции в США в январе. Аналитики полагают, что инфляция ускорилась до 1,5% с 1,4% в декабре. Золото традиционно выступает как инфляционный хедж.