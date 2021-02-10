МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду растет на 1,4%, инвесторы склонны к покупке меди в последний день торгов в Китае перед длинными новогодними каникулами, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота растет на слабом долларе

По состоянию на 8.47 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,36%, до 3,7687 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В пятницу индикатор вырос на 2%.

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,37%, до 8147,5 доллара, алюминия — на 1,28%, до 2054 долларов, цинка — на 1,68%, до 2695,5 доллара за тонну.

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому ожидания вокруг экономики и спроса с его стороны влияют на котировки металла.

С четверга в стране начинаются длинные новогодние каникулы. Традиционно празднование Нового года в КНР по лунному календарю связано с пиком туризма. Трейдеры строят прогнозы по поводу того, как это отразится на ситуации с пандемией коронавируса в стране, а следовательно, и на спросе на медь.