Стоимость меди снижается после роста ранее
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг опускается в рамках коррекции после четырехдневного ралли, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,3%, до 3,762 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие четыре сессии роста медь подорожала на 6,2%.
По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,87%, до 8299,5 доллара, алюминия — на 1,22%, до 2079 долларов, цинка — на 1,09%, до 2725 долларов за тонну.
Последние несколько дней стоимость меди поднималась на фоне ослабление курса доллара к основным мировым валютам. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее при их покупке в другой валюте.
Тем временем в Китае началось празднование Нового года по лунному календарю. Традиционно на этот сезон приходится пик туризма, и инвесторы оценивают, как за это время изменится ситуация с пандемией коронавируса в стране.
КНР является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому ожидания вокруг экономики и спроса с его стороны влияют на котировки металла.
https://1prime.ru/commodities/20210211/833018897.html