МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг опускается в рамках коррекции после четырехдневного ралли, свидетельствуют данные торгов. Золото коррекционно дешевеет после роста на слабом долларе

По состоянию на 7.56 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,3%, до 3,762 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие четыре сессии роста медь подорожала на 6,2%.

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,87%, до 8299,5 доллара, алюминия — на 1,22%, до 2079 долларов, цинка — на 1,09%, до 2725 долларов за тонну.

Последние несколько дней стоимость меди поднималась на фоне ослабление курса доллара к основным мировым валютам. Более дешевый доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, доступнее при их покупке в другой валюте.

Тем временем в Китае началось празднование Нового года по лунному календарю. Традиционно на этот сезон приходится пик туризма, и инвесторы оценивают, как за это время изменится ситуация с пандемией коронавируса в стране.

КНР является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому ожидания вокруг экономики и спроса с его стороны влияют на котировки металла.