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2021
https://1prime.ru/commodities/20210212/833027367.html
Медь умеренно дешевеет на "тонком" рынке
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость меди в пятницу утром опускается, при этом торговые обороты снижены, поскольку рынки Китая, крупнейшего потребителя меди, закрыты на длинные новогодние каникулы,... ПРАЙМ, 12.02.2021
новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром опускается, при этом торговые обороты снижены, поскольку рынки Китая, крупнейшего потребителя меди, закрыты на длинные новогодние каникулы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,31%, до 3,7687 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,23%, до 8280,5 доллара, алюминия — выросла на 0,02%, до 2079,5 доллара, цинка — поднялась на 2,37%, до 2789,5 доллара за тонну.
Начиная с четверга рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
Китай — крупнейший в мире потребитель меди.