МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром опускается, при этом торговые обороты снижены, поскольку рынки Китая, крупнейшего потребителя меди, закрыты на длинные новогодние каникулы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,31%, до 3,7687 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,23%, до 8280,5 доллара, алюминия — выросла на 0,02%, до 2079,5 доллара, цинка — поднялась на 2,37%, до 2789,5 доллара за тонну.

Начиная с четверга рынки Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Китай — крупнейший в мире потребитель меди.