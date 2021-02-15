МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром символически снижается, в то время как инвесторы оценивают влияние развертывания вакцинации от коронавируса на снижение темпов заражаемости, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на 2%

По состоянию на 8.08 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,05%, или на 0,95 доллара, до 1822,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,94%, до 27,587 доллара за унцию.

В мире начинается процесс вакцинации от коронавируса. Внедрение вакцин должно было вызвать снижение числа госпитализаций и смертности от вируса, также это отразилось и на общих темпах заболеваемости. Эффективность вакцин может вызвать дополнительное восстановление экономики и привести к росту спроса на рисковые активы, что в свою очередь негативно скажется на стоимости золота.

Рынки также ожидают ясности с пакетом стимулирования экономики США. Ранее палата представителей конгресса вслед за сенатом одобрила соответствующий предварительный план. Общий размер программы оценивается в 1,9 триллиона долларов, и теперь ее можно провести простым большинством голосов демократов в обеих палатах конгресса.

При этом сырьевой аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар (Vivek Dhar) считает, что в нынешнем году цены на золото будут поддерживаться более слабым долларом. "Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы цены на драгоценный металл останутся в диапазоне 1800-1900 долларов, поскольку рост доходности десятилетних облигаций США компенсируется растущими ожиданиями инфляции в ближайшие десять лет и ослаблением доллара", — приводит агентство Блумберг слова аналитика.