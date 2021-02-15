МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Медь в понедельник утром растет в цене и торгуется у максимумов с 2012 года, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота незначительно снижается

По состоянию на 8.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23% — до 3,6873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 8332 долларов, алюминия — на 0,48%, до 2089,5 доллара, цинка — на 1,6%, до 2834 долларов за тонну.

Цены на медь продолжают демонстрировать уверенный рост на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики, что, в свою очередь, вызвано началом массовой вакцинации от коронавируса и постепенным снятием карантинных ограничений по всему миру.