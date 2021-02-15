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https://1prime.ru/commodities/20210215/833039972.html
Медь торгуется у максимумов в надеждах на рост мировой экономики
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Медь в понедельник утром растет в цене и торгуется у максимумов с 2012 года, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 15.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Медь в понедельник утром растет в цене и торгуется у максимумов с 2012 года, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,23% — до 3,6873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,62%, до 8332 долларов, алюминия — на 0,48%, до 2089,5 доллара, цинка — на 1,6%, до 2834 долларов за тонну.
Цены на медь продолжают демонстрировать уверенный рост на фоне улучшения перспектив восстановления мировой экономики, что, в свою очередь, вызвано началом массовой вакцинации от коронавируса и постепенным снятием карантинных ограничений по всему миру.