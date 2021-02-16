МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость платины во вторник утром растет на общеэкономическом оптимизме, достигая максимума более чем за шесть лет, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро и укрепляется к иене

По состоянию на 8.23 мск цена апрельского фьючерса на платину на нью-йоркской бирже Comex растёт на 1,05%, или на 143,8 доллара, до 1326,5 доллара за тройскую унцию. А ранее во вторник стоимость платины достигала максимума с конца сентября 2014 года — 1333,55 доллара за унцию.

Мировые инвесторы оценивают возможные перспективы выхода из кризиса, вызванного мерами противодействия коронавирусу. Основой надежд трейдеров является развертывание вакцинации в мире. Всё это вызвало увеличение спроса на сырьевые активы, в том числе на металлы. Эксперты из Commerzbank при этом отмечают, что их предложение ограничено.

Такое заметное подорожание платины здесь характерно, с учётом ожидания снятия ограничений на передвижения в мире. Это связано с тем, что платина используется в производстве катализаторов, очищающих выхлопы автомобилей. С ростом спроса на транспортные средства возрастет и спрос на металл. ФАС выявила признаки сговора на рынке металлов

В частности, агентство Блумберг приводит прогноз дистрибьютора платиноидов и производителя автомобильных катализаторов Johnson Matthey (JM), согласно которому использование платины вырастет из-за увеличения количества большегрузных автомобилей в Китае.

Старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu) считает, что дефицит платины может стать большой проблемой, учитывая опор на "чистую" энергию и ожидания увеличения использования транспорта после снятия ограничений на передвижения. "По мере экономических улучшений в 2021 году промышленный спрос будет поддерживать цены на платину", — сказал агентству аналитик.