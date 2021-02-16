МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Медь в понедельник утром снижается в цене, однако продолжает торговаться у максимумов с 2012 года, инвесторы немного фиксируют прибыль после активных покупок, свидетельствуют данные торгов. Стоимость платины достигла максимума с 2014 года

По состоянию на 8.40 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,55% — до 3,805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,74%, до 8393,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,29%, до 2083,5 доллара, цинка — увеличилась на 0,3%, до 2842,5 доллара за тонну.

Стоимость меди продолжает оставаться в районе девятилетних максимумов по мере улучшения перспектив восстановления мировой экономики.

Цена меди демонстрировала уверенный рост две торговые сессии подряд, во вторник же на рынке присутствует некоторая коррекция.