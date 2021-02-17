Медь дешевеет на укреплении доллара
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Медь в среду немного снижается в цене на фоне укрепления курса доллара, инвесторы также обратили внимание на снижение на азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,09% — до 3,834 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 8405,5 доллара, алюминия — на 0,14%, до 2086,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,53%, до 2827,5 долларов за тонну.
Укрепление курса доллара в среду оказывает давление на цену на медь, делая металл менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют растет на 0,15%, до 90,64 пункта.
При этом инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах региона АТР. Большинство бирж снижается в пределах 1%. Биржи Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире, остаются закрытыми с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.
https://1prime.ru/commodities/20210217/833058209.html