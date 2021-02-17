МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Медь в среду немного снижается в цене на фоне укрепления курса доллара, инвесторы также обратили внимание на снижение на азиатских биржах, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро

По состоянию на 8.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,09% — до 3,834 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,14%, до 8405,5 доллара, алюминия — на 0,14%, до 2086,5 доллара, цинка — уменьшилась на 0,53%, до 2827,5 долларов за тонну.

Укрепление курса доллара в среду оказывает давление на цену на медь, делая металл менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют растет на 0,15%, до 90,64 пункта.

При этом инвесторы также обратили внимание на снижение на биржах региона АТР. Большинство бирж снижается в пределах 1%. Биржи Китая, который является крупнейшим потребителем меди в мире, остаются закрытыми с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.