Медь дорожает после возобновления торгов в Китае
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром увеличивается на 2%, инвесторы обратили внимание на возобновление торговли на фондовых биржах Китая, открывшихся после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 2% — до 3,8988 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,18%, до 8390 долларов, алюминия — выросла на 1,37%, до 2115 долларов, цинка — уменьшилась на 0,41%, до 2816 долларов за тонну.
В четверг китайские биржи открылись после празднования Нового года по лунному календарю. Индекс шанхайской биржи в ходе торгов рос до максимального значения с декабря 2015 года. Эти настроения в свою очередь подтолкнули цены на медь вверх, поскольку Китай — крупнейший потребитель этого промышленного металла в мире.
Инвесторы ожидают, что снижение темпов заболеваемости коронавирусом в совокупности с массовым началом применения вакцин будет способствовать возобновлению привычной жизни, открытию производств и увеличению спроса, в том числе на промышленные металлы.
https://1prime.ru/commodities/20210218/833068787.html