МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром увеличивается на 2%, инвесторы обратили внимание на возобновление торговли на фондовых биржах Китая, открывшихся после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. Азиатские фондовые биржи в основном снижаются

По состоянию на 8.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 2% — до 3,8988 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,18%, до 8390 долларов, алюминия — выросла на 1,37%, до 2115 долларов, цинка — уменьшилась на 0,41%, до 2816 долларов за тонну.

В четверг китайские биржи открылись после празднования Нового года по лунному календарю. Индекс шанхайской биржи в ходе торгов рос до максимального значения с декабря 2015 года. Эти настроения в свою очередь подтолкнули цены на медь вверх, поскольку Китай — крупнейший потребитель этого промышленного металла в мире.

Инвесторы ожидают, что снижение темпов заболеваемости коронавирусом в совокупности с массовым началом применения вакцин будет способствовать возобновлению привычной жизни, открытию производств и увеличению спроса, в том числе на промышленные металлы.