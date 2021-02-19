19 февраля — Dow Jones. Цены на золото в четверг закрылись с повышением впервые за последние пять сессий после того, как накануне завершили торги на самой низкой отметке с июня на фоне формирования медвежьей фигуры на техническом графике. Золото дешевеет после публикации сильной макростатистики в США

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,1%, до 1775 долларов США за тройскую унцию. В среду наиболее активно торгующиеся контракты подешевели на 1,5%.

В среду впервые с июня 2018 наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото сформировали техническую фигуру "крест смерти", согласно рыночным данным Dow Jones. Так, 50-дневная скользящая средняя была на отметке 1856,46 доллара, а 200-дневная скользящая средняя – на 1857,67 доллара.

"Крест смерти" возникает, когда скользящая средняя за 50 дней пересекает вниз скользящую среднюю за 200 дней, что воспринимается как переход от долгосрочного восходящего тренда к нисходящему.

Золото "оказалось под серьезным давлением в последние пару сессий из-за растущей доходности американских гособлигаций и продолжающегося восстановления доллара США", отметил Джеймс Хадзияннис, главный рыночный стратег-аналитик Ploutus Capital Advisors. Ажиотаж вокруг биткоина тоже мог отчасти переключить внимание инвесторов с золота на криптовалюты, заявил он.

"Сейчас есть куда более привлекательные активы, — сообщил Хадзияннис. – Золото сможет преодолеть психологически важную отметку в 1800 долларов за унцию только в том случае, если доходность гособлигаций США стабилизируется, и появятся четкие доказательства того, что пандемия коронавируса вступает в завершающую фазу".

При этом эксперт сказал, что при текущих ценах считает покупку золота оправданной в краткосрочной перспективе, тогда как серебро представляется куда более привлекательным в долгосрочной перспективе.

Котировки мартовских фьючерсов на серебро снизились на 0,9%, до 27,078 доллара за унцию. По итогам среды они снизились менее чем на 0,1%.

Трейдеры также анализировали экономические данные США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране на неделе 7-13 февраля выросло до 861 000, четырехнедельного максимума, а значит американцы по-прежнему продолжают терять рабочие места, спустя примерно год с начала пандемии в США.

Кроме того, закладки новых домов в США в январе с коррекцией на сезонные колебания снизились на 6,0% по сравнению с пересмотренным декабрьским значением, до 1,58 млн единиц в год, а региональный индекс деловой активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, в феврале упал до 23,1 с 26,5 в январе.

Фьючерсы на медь закрылись на максимуме с 2012 года, прибавив 2,1% и достигнув 3,901 доллара за фунт. В среду котировки снизились, хотя во вторник тоже закрывались на самом высоком уровне с 2012 года.

"Промышленный металл растет в цене в связи с ожиданиями относительно сильного спроса в ближайшие месяцы, поскольку крупнейшие мировые экономики набирают обороты, а пандемия идет на спад", — заявил Джим Уикофф, старший аналитик Kitco.com.

Апрельские фьючерсы на платину выросли примерно на 1,4%, до 1274,70 доллара за унцию, а мартовские фьючерсы на палладий опустились на 0,9%, до 2348,80 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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