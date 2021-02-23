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Стоимость золота слабо колеблется после роста ранее
Товарно-сырьевые рынки
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Цена на золото во вторник вечером слабо колеблется после роста в понедельник на 1,7%, оставаясь выше психологической отметки в 1800 долларов, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 23.02.2021
золото, торги, биржи, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером слабо колеблется после роста в понедельник на 1,7%, оставаясь выше психологической отметки в 1800 долларов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,25 доллара — до 1808,15 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее индикатор слабо рос. Мартовский фьючерс на серебро дешевел при этом на 0,66% — до 27,9 доллара за унцию.
Стоимость золота в понедельник восстановилась до 1800 долларов на фоне общего бегства от риска на мировых рынках. На прошлой неделе цена опустилась ниже этой отметки из-за роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара. Дорогой доллар традиционно снижает спрос на золото, делая его менее доступным для держателей других валют.
В центре внимания трейдеров во вторник, в частности, выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед конгрессом. Заявления главы регулятора могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.