МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером слабо колеблется после роста в понедельник на 1,7%, оставаясь выше психологической отметки в 1800 долларов, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает до максимума с 2011 года

По состоянию на 17.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,01%, или на 0,25 доллара — до 1808,15 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее индикатор слабо рос. Мартовский фьючерс на серебро дешевел при этом на 0,66% — до 27,9 доллара за унцию.

Стоимость золота в понедельник восстановилась до 1800 долларов на фоне общего бегства от риска на мировых рынках. На прошлой неделе цена опустилась ниже этой отметки из-за роста доходности гособлигаций США и укрепления доллара. Дорогой доллар традиционно снижает спрос на золото, делая его менее доступным для держателей других валют.

В центре внимания трейдеров во вторник, в частности, выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла перед конгрессом. Заявления главы регулятора могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительно золото.