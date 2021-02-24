Стоимость меди падает после четырех сессий роста
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% после роста цены на нее в ходе четырех торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 1,16% — до 4,1723 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,2%, до 9206,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,9%, до 2147 долларов, цинка — на 1,54%, до 2854,5 доллара за тонну.
Стоимость меди демонстрировала уверенный рост четыре торговых дня подряд, за которые ее цена увеличилась более чем на 9% — теперь медь торгуется выше 4 долларов, оставаясь у максимумов 2011 года.
В среду же инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, также находясь под давлением пессимистичных настроений на биржах азиатского региона, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла в мире. Биржи АТР снижаются на 1-3%.
https://1prime.ru/commodities/20210224/833103105.html