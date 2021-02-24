МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду снижается более чем на 1% после роста цены на нее в ходе четырех торговых дней подряд, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.27 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 1,16% — до 4,1723 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов вторника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,2%, до 9206,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,9%, до 2147 долларов, цинка — на 1,54%, до 2854,5 доллара за тонну.

Стоимость меди демонстрировала уверенный рост четыре торговых дня подряд, за которые ее цена увеличилась более чем на 9% — теперь медь торгуется выше 4 долларов, оставаясь у максимумов 2011 года.

В среду же инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, также находясь под давлением пессимистичных настроений на биржах азиатского региона, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла в мире. Биржи АТР снижаются на 1-3%.