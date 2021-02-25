МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг увеличивается в свете растущего спроса на металлы по мере восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает на росте доходности облигаций США

По состоянию на 8.25 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,37% — до 4,3442 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,11%, до 9308,5 доллара, алюминия — на 1,75%, до 2184,5 долларов, цинка — снизилась на 0,28%, до 2846,5 доллара за тонну.

Улучшение перспектив мировой экономики на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в мире снижает опасения инвесторов за спрос, тем самым подталкивая цены на медь выше. Доллар дешевеет к евро в ожидании данных о ВВП США

Аналитики, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, считают, что цена этого промышленного металла, поддерживаемая спросом со стороны Китая, может побить очередные рекорды в ближайшие недели, превзойдя свой предыдущий максимум в 4,6 доллара в феврале 2011 года и, возможно, вырастет выше 5 долларов за фунт.

"Интенсивность потребления сырья в Китае возросла из-за пандемии коронавируса", — сказал агентству директор консалтинговой компании Plusmining Хуан Карлос Гуахардо (Juan Carlos Guajardo).

Кроме того, ослабление доллара США также поддерживает цены на медь, делая металл более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Индекс доллара к корзине валют снижается на 0,23%, до 89,97 пункта.