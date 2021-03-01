МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром растет на 1% в рамках коррекции после снижения на прошлой неделе более чем на 2,5%, при этом февраль стал худшим месяцем для золота больше чем за четыре года, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара слабо снижается в рамках коррекции

По состоянию на 8.06 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,13%, или на 19,45 доллара, до 1748,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 1,96% — до 26,957 доллара за унцию.

Золото за прошлую неделю потеряло 2,7% своей стоимости, а суммарно за февраль — 6,6%. Падение стало самым сильным с ноября 2016 года, когда снижение составило более 7%.

Ослабление золота в прошлом месяце было вызвано укреплением доллара и ростом доходности гособлигаций США. Более дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке металла в другой валюте. Доллар и доходность гособлигаций имеют прямую зависимость, и рост доходности также негативно отражается на цене драгоценного металла.

"Рынки облигаций продолжают сигнализировать об окончании цикла снижения процентных ставок… Падение цены на золото показывает, что основные опасения вызывают более высокие ставки, которые снижают привлекательность желтого металла как надежного актива", — цитирует агентство Блумберг старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).