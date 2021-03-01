МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник продолжает подниматься после рекордного ралли февраля, когда металл подорожал на 15%, обновив максимумы с лета 2011 года, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает после сильнейшего падения в феврале

По состоянию на 8.31 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,32% — до 4,155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В прошлый четверг, 25 февраля, цена на медь достигла 4,3755 доллара — максимального уровня с 3 августа 2011 года.

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 3,56%, до 9077 долларов, алюминия — на 3,6%, до 2154,5 доллара, цинка — на 3,37%, до 2792,5 доллара за тонну.

Суммарно за февраль медь выросла в цене на 15%. Металл при этом показывал ежемесячный рост с октября и за эти пять месяцев прибавил треть стоимости, с 3,04 доллара. Рост февраля стал сильнейшим более чем за четыре года — с ноября 2016 года (тогда медь подорожала более чем на 17%). Си Цзиньпин объявил о полной победе над крайней нищетой в Китае

Поддерживали стоимость меди в феврале ожидания восстановления спроса и перспективы экономики Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. Оптимизму способствовали успехи в борьбе с коронавирусом благодаря развертыванию вакцинации в мире, а также надежды на продолжение поддержки экономики после падения прошлого года из-за жесткого локдауна.

Инвесторы в понедельник также оценивают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики КНР, по данным делового издания Caixin, в феврале снизился до 50,9 пункта с 51,5 пункта месяцем ранее. Хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне января, значение индекса осталось выше 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности.