2 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись снижением, растеряв весь рост начала первой весенней сессии. Понижательный тренд продолжается уже пять сессий подряд, несмотря на передышку в росте доходности гособлигаций США. Акции, золото и корпоративные бонды: из чего сейчас собрать портфель

"Пауза в распродаже на рынке облигаций пока не изменила ситуацию", — отмечает Эдриан Эш, глава отдела исследований в BullionVault.

Консенсус заключается в том, что восстановление от COVID уже происходит, хотя новая порция федеральных пособий американцам пока не поступила, говорит он. "Это отражено в цене золота, — объясняет Эш. – Финансовые рынки опережают события, нивелируя большой рост прошлого года".

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 5,80 доллара, или на 0,3%, до 1723 доллара за унцию, хотя в ходе торгов их котировки поднимались до 1757,40 доллара. Согласно данным FactSet, это самая низкая цена закрытия для наиболее активно торгующихся контрактов с июня 2020 года.

По итогам прошлой недели наиболее активно торгующиеся фьючерсы на золото потеряли в цене около 2,7%, а за весь февраль падение составило 6,6%, оказавшись самым крупным с ноября 2016 года.

Десятилетние казначейские облигации США в понедельник торговались с доходностью около 1,44% против 1,55% в пятницу.

В ФРС полагают, что рост доходности гособлигаций отражает оптимистичные ожидания восстановления экономики на фоне кампании по вакцинации от коронавируса и вероятного принятия новых налогово-бюджетных стимулирующих мер.

Индекс доллара ICE в понедельник вырос на 0,2%.

Укрепление американской валюты, в которой номинирована большая часть сырьевых товаров, и рост доходности гособлигаций могут ослабить инвестиционную привлекательность золота против предлагающих гарантированную доходность активов. Золото не приносит купонной доходности.

Директор по инвестициям Wolfpack Capital Джефф Райт полагает, что фьючерсы на золото в понедельник перешли к снижению (помимо прочего) из-за роста американских фондовых рынков. Одобрение однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson разожгло аппетит инвесторов к риску.

Вакцина Johnson & Johnson была одобрена Центрами по контролю и профилактике заболеваний США на выходных. Ранее ее одобрила Служба санитарного и фармацевтического надзора США (FDA).

Распродажа золота связана с ростом фондовых рынков США и отступлением доходности 10-летних американских гособлигаций от достигнутых в понедельник минимумов, говорит Райт.

Между тем Палата представителей проголосовала за принятие пакета стимулирующих мер объемом в 1,9 трлн долларов, предложенного президентом США Джо Байденом.

Майские фьючерсы на серебро в понедельник подорожали на 24 цента, или на 0,9%, до 26,678 доллара за унцию. По итогам прошлой недели серебро подешевело на 3%, а за февраль котировки снизились на 1,8%.

Майские фьючерсы на медь закрылись ростом на 0,5% до 4,113 доллара за фунт.

Апрельские контакты на платину подорожали на 2,5% до 1191,320 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий выросли на 1,5% до 2349 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ