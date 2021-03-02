МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает падать во вторник утром, — удорожание доллара негативно отражается на стоимости драгоценного металла, свидетельствуют данные торгов.

Доллары

Доллар растет на сильной статистике по США

По состоянию на 8.38 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,67%, или на 11,6 доллара, до 1711,4 доллара за тройскую унцию. В понедельник золото подешевело на 0,8%. Майский фьючерс на серебро дешевел на 2,22% — до 26,085 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,2%. Индикатор растет второй день подряд и впервые с 8 февраля поднялся выше 91 пункта. Дорогой доллар делает золото менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Инвесторы продолжают следить и за другими факторами, влияющими на котировки золота, в том числе доходностью казначейских облигаций и процессом принятия пакета поддержки экономики США.

"Золото больше отреагировало на сочетание уверенности и роста доходности, чем на любой страх перед… инфляционным давлением", — приводит агентство Блумберг слова аналитика StoneX Роны О'Коннелл (Rhona O`Connell).