Стоимость меди снижается в рамках коррекции
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром опускается за счет коррекции после рекордного роста в феврале, а также на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,39% — до 4,0435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На прошлой неделе цена на медь достигла 4,3755 доллара — максимального уровня с 3 августа 2011 года.
По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,36%, до 9044 долларов, алюминия — на 1,16%, до 2129,5 доллара, цинка — выросла на 0,84%, до 2816 долларов за тонну.
Медь дешевеет в рамках коррекционной динамики после ралли ранее. В прошлом месяце медь подорожала на 15%, максимальными темпами с ноября 2016 года. При этом цена на металл поднялась до рекорда с 2011 года на прошлой неделе.
Укрепление курса доллара также сдерживает стоимость меди. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,2%. Индикатор растет второй день подряд и впервые с 8 февраля поднялся выше 91 пункта.
https://1prime.ru/commodities/20210302/833141065.html