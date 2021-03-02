МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник утром опускается за счет коррекции после рекордного роста в феврале, а также на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает дешеветь на укреплении доллара

По состоянию на 8.49 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 1,39% — до 4,0435 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На прошлой неделе цена на медь достигла 4,3755 доллара — максимального уровня с 3 августа 2011 года.

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,36%, до 9044 долларов, алюминия — на 1,16%, до 2129,5 доллара, цинка — выросла на 0,84%, до 2816 долларов за тонну.

Медь дешевеет в рамках коррекционной динамики после ралли ранее. В прошлом месяце медь подорожала на 15%, максимальными темпами с ноября 2016 года. При этом цена на металл поднялась до рекорда с 2011 года на прошлой неделе.

Укрепление курса доллара также сдерживает стоимость меди. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается на 0,2%. Индикатор растет второй день подряд и впервые с 8 февраля поднялся выше 91 пункта.