Стоимость меди растет более чем на 2%
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Цена на медь уверенно растет в четверг вследствие общемирового роста спроса на рисковые активы после новостей вокруг нового пакета мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.55 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex росла на 2,08%, до 4,115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 0,93%, до 8861,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,02%, до 2168 доллара, цинка — опустилась на 0,49%, до 2764 доллара за тонну.
Мировые инвесторы отыгрывают новости из США, где палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант "пакета поддержки" экономики на 1,9 триллиона долларов. На этом фоне фондовые биржи США закрылись накануне в основном ростом, преимущественно положительная динамика отмечается и в Азии в четверг.
Кроме того, позитивны для стоимости меди новости одного из крупнейших мировых производителей промышленного металла — Чили, где назревает забастовка рабочих. Так, сотрудники медной шахты Los Pelambres медедобывающей компании Antofagasta проголосовали против последнего предложения компании о контракте с работниками, что открывает им пусть к забастовке.
В то же время аналитики Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, предупреждают, что рост цен на медь, который начался в прошлом году и подтолкнул металл к максимуму стоимости за 10 лет, неустойчив и не поддерживается фундаментальными показателями.
https://1prime.ru/commodities/20210311/833206591.html