МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Цена на медь уверенно растет в четверг вследствие общемирового роста спроса на рисковые активы после новостей вокруг нового пакета мер господдержки экономики США, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дорожает на ожиданиях по инфляции в США

По состоянию на 8.55 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex росла на 2,08%, до 4,115 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 0,93%, до 8861,5 доллара, алюминия — снизилась на 0,02%, до 2168 доллара, цинка — опустилась на 0,49%, до 2764 доллара за тонну.

Мировые инвесторы отыгрывают новости из США, где палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный вариант "пакета поддержки" экономики на 1,9 триллиона долларов. На этом фоне фондовые биржи США закрылись накануне в основном ростом, преимущественно положительная динамика отмечается и в Азии в четверг. Dow Jones закрылся на новом рекордном максимуме

Кроме того, позитивны для стоимости меди новости одного из крупнейших мировых производителей промышленного металла — Чили, где назревает забастовка рабочих. Так, сотрудники медной шахты Los Pelambres медедобывающей компании Antofagasta проголосовали против последнего предложения компании о контракте с работниками, что открывает им пусть к забастовке.

В то же время аналитики Capital Economics, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, предупреждают, что рост цен на медь, который начался в прошлом году и подтолкнул металл к максимуму стоимости за 10 лет, неустойчив и не поддерживается фундаментальными показателями.