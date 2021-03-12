МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Цена на медь снижается в пятницу утром в рамках коррекции после уверенного роста в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торговых площадок. Фондовые биржи АТР в основном поднимаются вслед за США

По состоянию на 8.13 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex снижалась на 0,97%, до 4,1 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга выросла на 2,21%, до 9057,5 доллара, алюминия — на 0,46%, до 2178 долларов, цинка — на 2,13%, до 2823 долларов за тонну.

В пятницу на рынке меди отмечается коррекционное снижение после того, как днем ранее стоимость промышленного металла взлетела более чем на 2,6%, в то время как президент США Джо Байден подписал закон о мерах поддержки экономики на сумму в 1,9 триллиона долларов. На этом фоне промышленный индекс Dow Jones (DJIA) в четвертый раз подряд обновил исторический рекорд, кроме того, впервые с февраля достиг исторического максимума индекс широкого рынка S&P.