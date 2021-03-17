17 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник закрылись на двухнедельном максимуме, получив поддержку в преддверии итогов очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, поскольку центральный банк, как ожидается, подтвердит приверженность текущей денежно-кредитной политике. Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США

"В целом настрой инвесторов относительно золота остается неоднозначным, поскольку восстановление экономики (США) продолжается, тогда как темпы инфляции остаются относительно сдержанными", — заявил Джейсон Тид из Gold Bullion Strategy Fund.

Цены на этот драгоценный металл также выросли в связи с тем, что, согласно опубликованным во вторник данным, розничные продажи в США в феврале упали на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем ввиду задержки с предоставлением государственной помощи домохозяйствам и необычно сложными погодными условиями. Тем временем промышленное производство в США в прошлом месяце тоже снизилось, на 2,2%, хотя опрошенные WSJ экономисты ожидали роста на 0,5%.

"Золото оказалось под воздействием множества противоречивых сигналов относительно темпов инфляции, в частности, розничных продаж, которые упали на 3,0% при ожидаемом росте на 0,2%, отчета по занятости, опубликованного на прошлой неделе, а также динамики процентных ставок и доллара США", — отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись с повышением на 1,70 доллара, или на 0,1%, по 1730,90 доллара за унцию, что является максимумов для наиболее активно торгуемых контрактов со 2 марта.

Майские контракты на серебро снизились в цене на 29 центов, или на 1,1%, до 26 долларов за унцию.

ФРС в среду завершит свое двухдневное заседание и представит официальное заявление по денежно-кредитной политике.

"Согласно нашим ожиданиям, председатель ФРС Джером Пауэлл будет придерживаться осторожной риторики, прогнозируя, что темпы экономического роста будут не слишком быстрыми и не слишком медленными", — сообщил Росс Норман из Metals Daily.

"Главный вопрос, особенно для золота, будет заключаться в том, каковы ожидания центрального банка относительно повышения процентных ставок", — добавил эксперт, отмечая, что доходность 10-летних гособлигаций США на 60 базисных пунктов выше, чем на момент декабрьского заседания ФРС, и это подразумевает повышение ставок в конце 2022 года, хотя центральный банк не планирует ужесточения денежно-кредитной политики вплоть до конца 2023 года.

"Если центральный банк подтвердит свое намерение производить повышение ставок более медленными темпами, то это пойдет на пользу котировкам золота, — сказал Норман. – С другой стороны, более стремительное повышение ставок приведет к скачку доходности гособлигаций и падению цен на золото".

Тем временем в Wolfpack Capital не ждут никаких сюрпризов от ФРС в плане денежно-кредитной политики, однако полагают, что "центральный банк может продемонстрировать нежелание торопиться с какими-либо действиями в ответ на поступающие данные по инфляции". Цены на золото будут расти, однако драгоценный металл не будет привлекать такого же внимания, как раньше, учитывая рост биткоина до новых максимумов, считают в компании.

За истекший период текущего года золото подешевело более чем на 8%, испытывая давление ввиду роста доллара и продаж на рынке казначейских облигаций, приведших к повышению доходности 10-летних бумаг в течение шести недель подряд. Более высокая доходность облигаций увеличивает альтернативные издержки владения золотом и другими активами, не приносящими гарантированного дохода.

Если ФРС решит использовать покупки активов для сдерживания роста доходности гособлигаций, это может относительно позитивно сказаться на котировках золота, отметил Тид. "Мягкая риторика ФРС обычно способствует росту цен на золото, однако оптимизм по поводу перспектив экономики может оказаться сильнее этого фактора", — добавил он.

Июньские фьючерсы на палладий во вторник подорожали на 5,0%, до 2491,90 доллара за унцию, что является максимумом с января.

Компания "Норильский никель" планирует в течение 3-4 месяцев полностью восстановить добычу на двух рудниках после приостановки из-за подтопления в феврале, сообщило во вторник российское информационное агентство ТАСС.

Предложение на рынке палладия уже было ограниченным, поэтому цены на металл выросли, отметил Райт из Wolfpack Capital.

В Platinum Group Metals Ltd. заявили, что "стандарты по выбросам вредных веществ становятся все более жесткими", и "реальный спрос на палладий растет". Металл используется при производстве автомобилей с бензиновыми двигателями.

Кроме того, майские фьючерсы на медь упали в цене на 1,7%, до 4,07 доллара за фунт, а апрельские фьючерсы на платину выросли на 0,8%, до 1219,10 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ