МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цена на медь растет в среду утром на опасениях вокруг поставок этого промышленного металла из Чили, где продолжаются переговоры о зарплате работников одного из крупнейших медных рудников страны, свидетельствуют данные торговых площадок. Стоимость золота умеренно растет на ожиданиях роста инфляции в США

По состоянию на 8.48 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,7%, до 4,09 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника упала на 2,01%, до 8960,5 доллара, алюминия — на 0,7%, до 2202,5 долларов, цинка — на 1,7%, до 2810 долларов за тонну.

На рост стоимости меди в среду влияют опасения, связанные с риском перебоев поставок из Чили, где сотрудники медной шахты Los Pelambres компании Antofagasta проголосовали против последнего предложения компании о контракте с работниками. Азиатские фондовые биржи в основном снижаются

Как сказали газете Wall Street Journal аналитики банка ANZ, мировой рынок меди может столкнуться с возможными перебоями в поставках, поскольку профсоюзы и руководство крупного чилийского рудника "застряли" в переговорах о заработной плате. "В связи с окончанием срока действия соглашений о заработной плате на нескольких медных рудниках в этом году могут возникнуть дополнительные проблемы с поставками", — сказали аналитики.

Кроме того, трейдеры ждут новостей из США. Позднее в среду Федеральная резервная система (ФРС) США примет решение о величине учётной ставки и опубликует макроэкономические прогнозы. Эксперты ожидают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также оставит без изменений программу выкупа активов.