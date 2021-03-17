МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром растет, поддерживаемая ожиданиями возможного роста инфляции в США, инвесторы также ждут новых экономических прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на опасениях вокруг поставок

По состоянию на 8.51 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,19%, или на 3,35 доллара, до 1734,25 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,24%, до 25,935 доллара за унцию.

Поддержку ценам на слитки оказывают опасения рынков по поводу возможного роста инфляции в США. Золото рассматривается как средство защиты от инфляции, которая может возникнуть в результате больших вливаний денег в экономику. В этом свете инвесторы с особым вниманием ждут комментариев ФРС по поводу возможного роста потребительских цен в стране из-за принятия пакета экономических стимулов.

Итоги заседания Федрезерва, а также новые экономические прогнозы будут опубликованы в среду вечером. Нефть слабо дорожает на неожиданном снижении запасов в США

Независимый аналитик Росс Норман (Ross Norman), чье мнение приводит агентство Market Watch, считает, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с осторожными комментариями, не делая акцент на сильный или слабый рост экономики США. "Ключевым вопросом, особенно для золота, будет их ожидания по поводу повышения процентных ставок", — добавил он.

Поддержку ценам на золото также продолжает оказывать неопределенная ситуация вокруг коронавируса. Многие европейские страны по-прежнему не спешат снимать и ослаблять карантинные ограничения. Ситуацию также усугубляет проблема с вакцинацией. Из-за проблем с вакциной компании AstraZeneca многие страны уже отказались от её использования.