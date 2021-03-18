18 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду закрылись с понижением, оказавшись под давлением отчасти из-за роста доходности гособлигаций США, однако затем перешли к росту после того, как Федеральная резервная система по итогам очередного заседания заявила, что не планирует повышать процентные ставки до конца 2023 года. Лондон скупает российское золото

Как и ожидалось, Комитет ФРС по операциям на открытом рынке принял решение оставить ставки без изменений и продолжить покупки гособлигаций США и ипотечных облигаций прежними темпами.

Председатель ФРС Джером Пауэлл "вновь заявил, что ФРС не испытывает опасений по поводу инфляции и продолжит реализовывать стимулирующую денежно-кредитную политику для достижения полной занятости и целевых показателей темпов роста цен", сообщил Джефф Клирман из GraniteShares. Таким образом, рыночные условия по-прежнему остаются благоприятными для цен на золото, отметил он.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX в среду закрылись с понижением на 0,2%, по 1727,10 доллара за тройскую унцию, однако в ходе электронных торгов выросли до 1741,90 доллара за унцию вскоре после решения ФРС.

Реальная доходность 5-летних и 10-летних гособлигаций США по-прежнему остается отрицательной, на уровне примерно в —1,7% и —0,7% соответственно, что означает отсутствие альтернативных издержек при вложениях в золото, заявил Клирман.

"Рост доходности долгосрочных гособлигаций США в основном был обусловлен более высокими инфляционными ожиданиями, а не существенным ростом реальных процентных ставок, что также оказывает поддержку котировкам золота", — сообщил эксперт.

"Доллар США, который в последнее время несколько усилился, по-прежнему находится вблизи 3-летних минимумов и может продолжить снижение, учитывая сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики ФРС, — сказал он. – Учитывая также неопределенность по поводу изменений в налоговом законодательстве США и тот факт, что страна теперь имеет рекордно высокое соотношение госдолга и ВВП, для дальнейшего снижения цен на золото нет особых причин".

Индекс доллара ICE в среду снизился на 0,2% после заявления ФРС, хотя по-прежнему остался на более высоком уровне по сравнению с началом месяца.

Доходность 10-летних гособлигаций США при этом в среду достигла максимума с января 2020 года, оказывая дополнительное давление на котировки золота, однако затем снизилась после решения ФРС по ставкам. Рост доходности долговых бумаг может ограничивать аппетит инвесторов к покупке драгоценных металлов.

Тем временем майские фьючерсы на серебро на COMEX прибавили 0,2%, достигнув 26,06 доллара за унцию, а майские фьючерсы на медь выросли на 1,2%, до 4,12 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину опустились на 1,6%, до 1199,30 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,9%, по 2538,30 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ