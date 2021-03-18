МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет, поддерживаемая планами Федеральной резервной системы (ФРС) США не повышать процентные ставки в 2021-2023 годах, свидетельствуют данные торгов. Глава ФРС пообещал поддерживать экономику столько, сколько нужно

По состоянию на 8.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,22%, или на 21,05 доллара, до 1748,05 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2%, до 26,578 доллара за унцию.

ФРС по итогам заседания 16-17 марта ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор прогнозирует базовую ставку на уровне 0-0,25% в 2021-2023 годах, несмотря на улучшение экономических прогнозов по США и растущие опасения по поводу инфляции на финансовых рынках.

"Цены на золото выросли, так как доллар пошел в свободное падение после того, как ФРС объявила о сохранении своей "голубиной" политики, несмотря на значительные улучшения своих прогнозов по ВВП, инфляции и безработицы", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).

Прогноз по росту ВВП США на 2021 год улучшен регулятором до 6,5% с декабрьского прогноза роста на 4,2%. На 2022 год прогноз роста ВВП улучшен до 3,3% с уровня предыдущего прогноза в 3,2%. Кроме того, прогноз по безработице на 2021 год улучшен до 4,5% с уровня декабрьского прогноза в 5%, на 2022 год — до 3,9% с 4,2%. Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 2,4% с 1,8%, на 2022 год — до 2% с 1,9%.