Медь дешевеет на фиксации прибыли
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром коррекционно опускается после уверенного роста накануне, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.27 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,79%, до 4,1125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 1,17%, до 9065,5 доллара, алюминия — на 1,14%, до 2227,5 долларов, цинка — на 0,6%, до 2827 долларов за тонну.
В четверг снижение цены на медь обусловлено коррекцией после сильного роста в среду, когда ослабление курса доллара подтолкнуло инвесторов к покупкам этого промышленного метала, поскольку он стал более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
Поводом для ослабления доллара, в свою очередь, послужили комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не планирует повышать процентные ставки в 2021-2023 годах, несмотря на улучшение прогнозов роста экономики страны.
https://1prime.ru/commodities/20210318/833258388.html