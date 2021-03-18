МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром коррекционно опускается после уверенного роста накануне, свидетельствуют данные торговых площадок. Доллар коррекционно растет после снижения ранее

По состоянию на 8.27 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,79%, до 4,1125 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды выросла на 1,17%, до 9065,5 доллара, алюминия — на 1,14%, до 2227,5 долларов, цинка — на 0,6%, до 2827 долларов за тонну.

В четверг снижение цены на медь обусловлено коррекцией после сильного роста в среду, когда ослабление курса доллара подтолкнуло инвесторов к покупкам этого промышленного метала, поскольку он стал более доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

Поводом для ослабления доллара, в свою очередь, послужили комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не планирует повышать процентные ставки в 2021-2023 годах, несмотря на улучшение прогнозов роста экономики страны.