МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу умеренно растет в рамках коррекции после снижения в четверг, вызванного резким повышением доходности облигаций США и ростом курса доллара, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.50 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,36%, до 4,077 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга опустилась на 0,11% — до 9055,5 доллара, алюминия — на 0,52%, до 2216 долларов, цинка — на 1,24%, до 2792 долларов за тонну.

Цены на медь сильно зависят от курса американской валюты. Рост доходности казначейских облигаций США в четверг повлек за собой укрепление курса доллара. Обычно это оказывает давление на медь, делая металл менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом в последнее время цены на медь демонстрируют довольно устойчивый рост. Восстановление мировой экономики, в частности, возобновление промышленной активности, улучшают долгосрочные перспективы спроса на этот промышленный металл.