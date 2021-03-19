МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу умеренно растет в рамках коррекции после снижения в четверг, вызванного резким повышением доходности облигаций США и ростом курса доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.

Золотые слитки

Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.50 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,36%, до 4,077 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга опустилась на 0,11% — до 9055,5 доллара, алюминия — на 0,52%, до 2216 долларов, цинка — на 1,24%, до 2792 долларов за тонну.

Цены на медь сильно зависят от курса американской валюты. Рост доходности казначейских облигаций США в четверг повлек за собой укрепление курса доллара. Обычно это оказывает давление на медь, делая металл менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В целом в последнее время цены на медь демонстрируют довольно устойчивый рост. Восстановление мировой экономики, в частности, возобновление промышленной активности, улучшают долгосрочные перспективы спроса на этот промышленный металл.