23 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись снижением на фоне роста американских фондовых индексов и, прежде всего, технологических компаний. Золото дешевеет на высокой доходности госдолга США

Падению цен на золото способствовал также обвал турецкой лиры. Аналитики полагают, что слабая лира уменьшит спрос на золото со стороны Турции. Как показал январский отчет Всемирного совета по золоту, в 2020 году Турция стала крупнейшим покупателем золота, увеличив золотой запас на 134,5 тонны.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX закрылись снижением на 3,60 доллара, или на 0,2%, по 1738,10 доллара за унцию. По итогам минувшей пятницы золото продемонстрировало рост вторую неделю подряд, прибавив 1,3%. Котировки наиболее активно торгующихся контрактов в пятницу завершили сессию на максимуме с 25 февраля.

Цены на золото снизились в начале этой недели, несмотря на падение доходности казначейских облигаций и ослабление доллара. Обычно данные факторы оказывают поддержку котировкам драгоценного металла.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в понедельник снизилась примерно до 1,679% против 1,729% в пятницу. Индекс доллара ICE упал на 0,2%.

Как предполагают эксперты рынка сырьевых товаров, давление на золото было вызвано тем, что инвесторы отдали предпочтение фондовому рынку. Лидером роста в понедельник стал индекс Nasdaq Composite.

Другие товарно-сырьевые рынки пытаются расти, "справившись с испугом относительно повышения стоимости заимствований, вызванного их собственным бычьим рынком”, отмечает Эдриан Эш, глава отдела исследований в BullionVault, добавляя, что это также могло содействовать снижению золота.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 55 центов, или на 2,1%, до 25,77 доллара за унцию после роста на 1,5% на прошлой неделе. Наиболее активно торгующиеся контракты завершили сессию на самой низкой отметке закрытия с 8 марта, согласно данным FactSet.

Серебро, как и платина, ориентируются на золото, снижаясь на фоне турбулентности, вызванной политикой центрального банка Турции, говорит Эш.

Валюта Турции и ее фондовые индексы обрушились после неожиданного увольнения главы центрального банка этой страны.

Апрельские фьючерсы на платину на COMEX подешевели на 1,3% до 1184 доллара за унцию. Июньские контракты на палладий подешевели на 1,2% до 2600,20 долларов за унцию. Майские фьючерсы на медь прибавили в цене 0,6% до 4,14 доллара за фунт.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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