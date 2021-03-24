24 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото во вторник подешевели, завершив торги на самой низкой отметке более чем за неделю на фоне укрепления доллара США. Цены на золото снизились на фоне роста американских акций и обвала лиры

Инвесторы почти не отреагировали на совместное выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен, посвященное состоянию американской экономики в условиях борьбы с пандемией COVID-19.

Пауэлл и Йеллен "похоже, тесно и скоординировано работают над тем, чтобы допустить умеренное ускорение инфляции без ее чрезмерного перегрева или выхода из-под контроля", отметил Джефф Райт из Wolfpack Capital. Он предположил, что в ФРС не обеспокоены ростом доходности 10-летних гособлигаций, выполняющим роль инструмента по смягчению инфляционного давления в долгосрочной перспективе и сдерживающим рост цен на золото.

При этом, "учитывая объем стимулирования, цены на золото должны повыситься", считает Райт. Рост государственных расходов будет оказывать давление на доллар, повышая привлекательность золота, цена которого деноминирована в американской валюте. Администрация Байдена готовит пакет стоимостью 3 трлн долларов, включающий расходы на инфраструктуру, образование и противодействие изменению климата.

Райт отметил, что сейчас золото торгуется в диапазоне от 1600 до 1800 долларов "с краткосрочным уклоном к снижению".

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 13 долларов, или почти на 0,8%, до 1725,10 доллара за унцию. Это самая низкая с 12 марта цена закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов, согласно данным FactSet. В понедельник золото подешевело на 0,2%.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 54 цента, или 2,1%, до 25,23 доллара за унцию, завершив торги на минимуме с января. По итогам сессии понедельника серебро снизилось в цене на 2,1%.

Оптимизм относительно темпов восстановления экономики после коронакризиса, а также вероятность ускорения инфляции заставляют инвесторов сомневаться в планах ФРС по процентным ставкам и программе покупки облигаций. Поэтому инвесторы с нетерпением ждали выступлений Пауэлла и Йеллен, пересматривая свои ожидания относительно быстрого и широкомасштабного восстановления мировой экономики.

В ходе выступления во вторник Пауэлл отметил, что повышательное инфляционное давление в этом году вряд ли будет существенным или длительным. Он также сказал, что у ФРС имеются инструменты, чтобы противостоять слишком высокой инфляции.

Между тем президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, также выступавший во вторник, высказался “в пользу более жесткой политики, и указал, что доходность казначейских облигаций в краткосрочной перспективе, вероятно, продолжит расти”, отметил Райт. “Такое высказывание о доходности казначейских облигаций оказало давление на котировки золота и поддержало доллар”, — добавил он.

Большинство представителей ФРС не ожидают повышения процентной ставки до конца 2023 года. Согласно точечному графику прогнозов, отражающему взгляды отдельных руководителей ФРС на перспективы денежно-кредитной политики, четыре представителя центрального банка ожидают первого повышения ставки в следующем году, а семь – после 2023 года. Каплан является одним из тех, кто ожидает более раннего повышения процентной ставки.

Доходность казначейских облигаций США во вторник составляла 1,64%, снизившись на 5 базисных пунктов с показателя понедельника. Падение доходности казначейских облигаций может сделать золото более привлекательным для инвесторов.

В то же время укрепление доллара во вторник оказывало давление на котировки золота. Рост доллара делает деноминированные в американской валюте активы более дорогими для держателей других валют. Индекс доллара ICE вырос на 0,6%.

Райт по-прежнему ожидает роста цен на золото в долгосрочной перспективе, если Конгресс утвердит новый пакет стимулирующих мер в размере 3 трлн долларов. В среднесрочной перспективе котировки будут находиться под давлением ввиду высокой доходности 10-летних казначейских облигаций, а также ожиданий более раннего, чем прогнозирует большинство инвесторов, повышения процентной ставки в США, полагает он.

Майские фьючерсы на медь на COMEX подешевели почти на 1,5%, до 4,08 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину упали в цене на 0,8% до 1174,60 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий подорожали на 0,7% до 2617,30 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ