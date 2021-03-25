25 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото в среду выросли в цене после двух сессий снижения подряд. Поддержку котировкам оказал спрос на активы-убежища, немного повысившийся на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе, которое может привести к вводу более продолжительных локдаунов. Аналитики объяснили, когда лучше покупать криптовалюту, акции и золото

Интерес к активам-убежищам подрос на комментариях о введении новых карантинных ограничений в Германии и других европейских странах, а также на новостях о временной блокировке Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом, негативно отразившейся на международной торговле, отметил Джефф Райт, директор по инвестициям Wolfpack Capital.

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX в среду закрылись ростом на 8,10 доллара, или на 0,5%, по 1733,20 доллара за унцию. Во вторник фьючерсы подешевели на 0,8%, достигнув самой низкой отметки закрытия наиболее активно торгующихся контрактов с 12 марта, согласно данным FactSet.

Ожидается, что власти Германии пролонгируют локдаун до середины апреля. Данное обстоятельство тревожит инвесторов, которые опасаются, что подобные меры помешают восстановлению экономики региона после пандемии.

“Рост числа случаев заболевания COVID в Европе беспокоит мировые финансовые рынки, и золото растет на притоке средств в активы-убежища”, – говорит Софи Гриффитс, рыночный аналитик Oanda.

Дополнительную поддержку золоту оказывало снижение доходности американских гособлигаций. Для 10-летних казначейских гособлигаций она снизилась на 1,3 базисного пункта до 1,629%.

Во вторник инвесторы на рынке золота слабо отреагировали на выступление в конгрессе главы ФРС Джерома Пауэлла и министра финансов США Джанет Йеллен. Они докладывали законодателям о состоянии американской экономики в условиях пандемии. Их выступление в среду тоже не стало событием для рынков, отмечает Райт.

Представители ФРС занимают твердую позицию в отношении инфляции, указывая, что любое ее ускорение в этом году будет временным, говорит Джеймс Хацияннис, главный рыночный стратег-аналитик Ploutus Capital Advisors, добавляя, что это оказывает понижательное давление на золото. "ФРС и Пауэлл снова и снова повторяют, что инфляция в этом году их не тревожит, и что они больше обеспокоены восстановлением прежней силы экономике", — отмечает он.

После выхода отчета по заказам на товары длительного пользования, показавшего снижение заказов на 1,1% в феврале, котировки золота ненадолго отступили с захваченных позиций, однако примерно через полчаса снова их вернули.

Другой вышедший в среду отчет показал, что в начале марта восстановление экономики США ускорилось. Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI), рассчитываемый IHS Markit, вырос до 80-месячного максимума 60 с 59,8 в феврале. На этих данных золото также временно растеряло завоевания дня.

Майские фьючерсы на серебро на COMEX в среду закрылись почти без изменений, по 25,23 доллара за унцию, после снижения на 2,1% во вторник. Майские контракты на медь снизились в цене на 0,4% до 4,06 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подорожали на 0,5% до 1180,20 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий закрылись ростом на 0,9%, по 2640,10 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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