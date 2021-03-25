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https://1prime.ru/commodities/20210325/833315218.html
Золото дорожает на возобновившихся опасениях за экономику
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость золота немного растет в четверг утром на возобновившихся опасениях за экономику на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.37 мск... ПРАЙМ, 25.03.2021
золото, торги, биржи, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота немного растет в четверг утром на возобновившихся опасениях за экономику на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,14%, или на 2,4 доллара, до 1735,65 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дешевел на 0,2%, до 25,18 доллара за унцию.
Возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом сменил волну оптимизма, ранее вызванную развертыванием вакцинации в мире. Инвесторы опасаются за перспективы экономики в текущем году из-за введения новых ограничений в некоторых странах.
На этом фоне трейдеры предпочитают не рисковать, вкладываясь в надежные активы, к которым традиционно относится и золото.
"Рост заболеваемости коронавирусом в Европе заставляет нервничать мировые финансовые рынки. Золото дорожает благодаря притоку в безопасные "убежища", — цитирует агентство Market Watch рыночного аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).