МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на возобновившихся экономических опасениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные торговых площадок.

!Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов

Золото дорожает на возобновившихся опасениях за экономику

По состоянию на 8.56 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,74% — до 3,998 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 0,03% — до 8977,5 доллара, алюминия – выросла на 1,73%, до 2258 долларов, цинка – снизилась на 1,34%, до 2800,5 доллара за тонну.

Ситуация с коронавирусом по-прежнему влияет на настроения инвесторов. Возобновившийся рост заболеваемости и новые ограничения в ряде стран вызвали волну беспокойства за восстановление экономической активности в мире.

В том числе это отражается на рынке промышленных металлов, оказывая давление на стоимость меди.