МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на возобновившихся экономических опасениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дорожает на возобновившихся опасениях за экономику

По состоянию на 8.56 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,74% — до 3,998 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 0,03% — до 8977,5 доллара, алюминия – выросла на 1,73%, до 2258 долларов, цинка – снизилась на 1,34%, до 2800,5 доллара за тонну.

Ситуация с коронавирусом по-прежнему влияет на настроения инвесторов. Возобновившийся рост заболеваемости и новые ограничения в ряде стран вызвали волну беспокойства за восстановление экономической активности в мире.

В том числе это отражается на рынке промышленных металлов, оказывая давление на стоимость меди.