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Цена на медь снижается на опасениях по коронавирусу
Товарно-сырьевые рынки
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Стоимость меди в четверг снижается на возобновившихся экономических опасениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на... ПРАЙМ, 25.03.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг снижается на возобновившихся экономических опасениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.56 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,74% — до 3,998 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов среды снизилась на 0,03% — до 8977,5 доллара, алюминия – выросла на 1,73%, до 2258 долларов, цинка – снизилась на 1,34%, до 2800,5 доллара за тонну.
Ситуация с коронавирусом по-прежнему влияет на настроения инвесторов. Возобновившийся рост заболеваемости и новые ограничения в ряде стран вызвали волну беспокойства за восстановление экономической активности в мире.
В том числе это отражается на рынке промышленных металлов, оказывая давление на стоимость меди.