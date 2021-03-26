26 марта — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг закрылись снижением. Котировки держались в узком диапазоне, а инвесторы ждали катализатора, который поможет ценам на золото из него вырваться. Золото дорожает на возобновившихся опасениях за экономику

Цены на золото "не могут определиться с направлением на фоне продолжающегося укрепления доллара", говорит Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade. В четверг индекс доллара ICE вырос на 0,3%.

Выступая в среду в конгрессе, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что экономические условия в стране улучшаются и что у американских банков здоровые балансы, позволяющие им возобновить выплату дивидендов. "Конечно, с точки зрения трейдеров, это еще одна причина для более рискованных действий, что, вероятно, еще больше понизит спрос на золото", — отмечает Аслам.

При этом он добавляет, что "до тех пор, пока котировки держатся выше 1700 долларов, проблем с ценой золота, вероятно, не будет".

Апрельские фьючерсы на золото в четверг закрылись падением на 8,10 доллара, или на 0,5%, по 1725,10 доллара за унцию. Котировки наиболее активно торгуемых контрактов показали такой же долларовый и процентный рост в среду.

Майские фьючерсы на серебро подешевели на 18 центов, или на 0,7%, до 25,05 доллара за унцию.

Золото продолжало торговаться с понижением после выхода недельного отчета по рынку труда США, показавшего снижение первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе до 684 000 с 781 000 неделей ранее. В другом отчете сообщается о пересмотре предварительных данных по росту ВВП в 4-м квартале в сторону повышения, с 4,1% до 4,3% в годовом исчислении.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сказал в интервью для National Public Radio, что центральный банк заблаговременно уведомит инвесторов о планах по сворачиванию чрезвычайных мер поддержки экономики.

Главный аналитик ActivTrades Карло Альберто де Каса отмечает в аналитической записке, что золото торгуется в боковом тренде около 1730 долларов за унцию, и что трейдеры ждут четкого сигнала, который укажет на дальнейшее направление цен.

“Поддержку теориям роста котировок оказывают огромные объемы ликвидности, которой центральные банки накачивали систему последние несколько месяцев, — пишет он. – Сохраняется также неопределенность, связанная с тем, что любая значительная коррекция на рынке акций, которая может произойти в любой момент, вероятно, спровоцирует новое ралли золота. С другой стороны, рынок золота очень обеспокоен инфляцией и сворачиванием стимулирования".

Фьючерсы других металлов на COMEX закрылись в основном снижением. Майские контракты на медь подешевели на 2,1% до 3,98 доллара за фунт.

Апрельские фьючерсы на платину упали на 2,2% до 1154,20 доллара за унцию, а июньские контракты на палладий – на 0,9% до 2615,40 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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