МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром символически растет в отсутствие значимых факторов, которые могли бы повлиять на динамику цен, свидетельствуют данные торгов. Российские банки продолжают наращивать запасы золота

По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,55 доллара — до 1725,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,91% — до 25,275 доллара за унцию.

Некоторую поддержку стоимости драгоценного металла оказывают опасения за восстановление экономической активности в мире ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом. На этом фоне инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу более надежных.

В то же время продолжающееся укрепление доллара сдерживает рост котировок золота. Курс доллара продолжает расти четвертый день подряд. За это время американская валюта подорожала почти на 1% и достигла максимальных значений с ноября прошлого года.

"Продолжающееся укрепление доллара наряду с оптимизмом в отношении рефляции, вероятно, окажет давление на цены на золото, которые сохраняют тенденцию к понижению", — приводит агентство Блумберг мнение стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).