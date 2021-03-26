2021-03-26T09:06:18+03:00
2021-03-26T09:06:18+03:00
2021-03-26T09:06:18+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210326/833324478.html
Цена на золото почти не меняется в отсутствие значимых факторов
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота в пятницу утром символически растет в отсутствие значимых факторов, которые могли бы повлиять на динамику цен, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54... ПРАЙМ, 26.03.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83227/11/832271102.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271102.jpg
https://1prime.ru/images/83227/10/832271099.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/10/832271099.jpg
https://1prime.ru/images/83227/10/832271096.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/10/832271096.jpg
https://1prime.ru/banks/20210325/833321318.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром символически растет в отсутствие значимых факторов, которые могли бы повлиять на динамику цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,55 доллара — до 1725,75 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,91% — до 25,275 доллара за унцию.
Некоторую поддержку стоимости драгоценного металла оказывают опасения за восстановление экономической активности в мире ввиду возобновившегося роста заболеваемости коронавирусом. На этом фоне инвесторы отказываются от рисковых активов в пользу более надежных.
В то же время продолжающееся укрепление доллара сдерживает рост котировок золота. Курс доллара продолжает расти четвертый день подряд. За это время американская валюта подорожала почти на 1% и достигла максимальных значений с ноября прошлого года.
"Продолжающееся укрепление доллара наряду с оптимизмом в отношении рефляции, вероятно, окажет давление на цены на золото, которые сохраняют тенденцию к понижению", — приводит агентство Блумберг мнение стратега DailyFX Маргарет Янг (Margaret Yang).