МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в пятницу после трех дней снижения, свидетельствуют данные торговых площадок. Цена на золото почти не меняется в отсутствие значимых факторов

По состоянию на 9.04 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,08% — до 4,0388 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга снизилась на 2,21% — до 8779,5 доллара, алюминия – на 0,53%, до 2246 долларов, цинка – на 1,05%, до 2771 доллара за тонну.

Стоимость меди восстанавливается после падения почти на 4% по итогам трех предыдущих торговых сессий. Такое резкое снижение было вызвано возобновившимися опасениями за восстановление экономической активности в мире на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.

Давление на котировки промышленного металла также оказывало и укрепление американской валюты. Индекс доллара достиг максимального значения с ноября 2020 года, подорожав за прошедшие четыре дня почти на 1%.