2021-03-26T09:13:11+03:00
2021-03-26T09:13:11+03:00
2021-03-26T09:13:11+03:00
2021
https://1prime.ru/commodities/20210326/833324587.html
Медь дорожает в рамках коррекции
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость меди коррекционно растет в пятницу после трех дней снижения, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.04 мск стоимость майского фьючерсов на медь на... ПРАЙМ, 26.03.2021
медь, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
https://1prime.ru/images/83230/87/832308718.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308718.jpg
https://1prime.ru/images/83230/87/832308717.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308717.jpg
https://1prime.ru/images/83230/87/832308716.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/87/832308716.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210326/833324478.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди коррекционно растет в пятницу после трех дней снижения, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 9.04 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 1,08% — до 4,0388 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов четверга снизилась на 2,21% — до 8779,5 доллара, алюминия – на 0,53%, до 2246 долларов, цинка – на 1,05%, до 2771 доллара за тонну.
Стоимость меди восстанавливается после падения почти на 4% по итогам трех предыдущих торговых сессий. Такое резкое снижение было вызвано возобновившимися опасениями за восстановление экономической активности в мире на фоне растущей заболеваемости коронавирусом.
Давление на котировки промышленного металла также оказывало и укрепление американской валюты. Индекс доллара достиг максимального значения с ноября 2020 года, подорожав за прошедшие четыре дня почти на 1%.