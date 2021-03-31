МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота на рынке в прошлом году достигла исторического рекорда на фоне пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса, но за три первых месяца 2021 года потеряла уже более 10% и застряла в нейтральной зоне 1670-1765 долларов за унцию. Такая коррекция была ожидаемой для опрошенных РИА Новости аналитиков, при этом, по их мнению, в скором времени возможен новый разворот к росту цен на рынке. Золото дешевеет почти на два процента и торгуется ниже $1700

"К концу года возможно восстановление цен до 1850 долларов за унцию, если не произойдет значительного ужесточения денежно-кредитной политики, и продолжит восстановление розничный спрос на металл. И, конечно, — большое значение будет иметь уровень инфляции в крупнейших экономиках", — заявила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Текущее сочетание факторов не способствует росту золота, поэтому в среднесрочной перспективе не ожидаю возврата к уровню 2000 долларов за унцию. Рынок не имеет пока потенциала даже к преодолению вверх уровня сопротивления 1750 долларов", — добавила она.

Прогноз Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) куда более оптимистичен: по словам начальника отдела операций с драгоценными металлами Евгения Афанасьева, рост золота до психологической отметки в 2000 долларов возможен уже втором полугодии текущего года. "Восстановлению цены будут способствовать инфляция и ослабление доллара США, имеющего обратную корреляцию с золотом на фоне программы президента Джо Байдена помощи экономике на общую сумму в 1,9 триллиона долларов", — сказал он.

"Риск прорыва вверх достаточно высок", — согласен глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "Возобновление импульса выше 1765 долларов за унцию привлечет новый спрос со стороны спекулянтов, которые до недавнего времени сокращали свои длинные позиции по фьючерсам", — полагает он.

ПРОГНОЗ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос, напротив, видит вероятность возврата драгметалла к этому уровню только в 2022-2023 годах. "График цен показывает, что через некоторое время после острой фазы двух предыдущих десятилетних циклических кризисов, цена на золото вырастала в разы. Аналогичное движение может наметиться на рубеже 2021-2022 годов", — заявил эксперт.

С другой стороны, аналитики не видят причин для дальнейшего падения цен на желтый металл. По мнению Манжоса, с технической точки зрения, цены на золото уже достаточно далеко отступили от своего исторического максимума и встретили вполне ожидаемую поддержку в районе 1680 долларов. "Состоявшаяся во фьючерсах коррекция выглядит достаточно масштабной, но не чрезмерной. Едва ли они просядут ниже уровня 1600 доллара за унцию в ближайшие недели и месяцы", — уверен он.

"Будучи спекулятивным активом, золото часто не подчиняется понятной логике. Пока мы можем лишь констатировать, что его популярность в середине прошлого года, подогреваемая сочетанием опасений за устойчивость экономики и избытком ликвидности на рынках, не торопится возвращаться. Поэтому прогноз на ближайший квартал нейтральный", — согласен директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.