1 апреля — Dow Jones. Цены на золото в среду закрылись с повышением, возместив понесенные ранее потери. Тем не менее, по итогам квартала падение было самым значительным с 4-го квартала 2016 года. Аналитики предсказали следующий этап роста цен на золото

Апрельские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 29,90 доллара, или 1,8%, до 1713,90 доллара за унцию. Во вторник фьючерсы упали почти на 1,7%, до самого низкого уровня с 8 марта.

Июньские фьючерсы на золото выросли на 29,60 доллара, или 1,8%, до 1716,60 доллара за унцию.

По итогам месяца фьючерсы на золото потеряли 0,8%, а по итогам квартала падение составило 9,5%.

Майские фьючерсы на серебро выросли на 39 центов, или 1,6%, до 24,53 доллара за унцию. По итогам месяца фьючерсы на серебро снизились на 7,2%, а по итогам квартала – на 7,1%.

В среду инвесторы следили за данными по числу новых рабочих мест в частном сектора в преддверии выхода ключевого отчета по занятости позже на этой неделе. Также инвесторы на товарно-сырьевых рынках ждали деталей долгожданного плана президента США Джо Байдена относительно инфраструктурных расходов, реализация которого может укрепить американскую экономику, ослабленную пандемией.

Согласно представленным компанией Automatic Data Processing данным, число рабочих мест в частном секторе в марте увеличилось на 517 000.

Отчет о частном секторе укрепляет мнение о росте экономики США, которому содействует масштабный стимулирующий пакет федеральных властей стоимостью 1,9 трлн долларов и кампания по вакцинации.

Майские фьючерсы на медь на COMEX выросли на 0,4% почти до 4 долларов за фунт. По итогам квартала цены на медь потеряли почти 14%.

Июльские фьючерсы на платину выросли на 2,7%, до 1191,50 доллара за унцию. По итогам месяца рост составил 0,5%, а по итогам квартала – примерно 10%.

Июньские фьючерсы на палладий выросли на 2% до 2619,90 доллара за унцию. По итогам месяца рост составил 13%, а по итогам квартала – 6,8%.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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