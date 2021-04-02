2 апреля — Dow Jones. Фьючерсы на золото в четверг закрылись с повышением на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и ослабления доллара. По итогам 1-го квартала котировки продемонстрировали самое сильное падение с 2016 года. Цены на золото понесли самые сильные потери с 2016 года

Цены получили некоторую поддержку со стороны данных, показавших, что число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на 61 000 до 719 000, тогда как прогнозировался рост на 675 0000.

Июньские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли в цене на 12,80 доллара, или почти на 0,8%, до 1728,40 доллара за унцию. По итогам сессии среды котировки выросли на 1,8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась ниже 1,7%, а индекс доллара снижался после наблюдавшегося в последнее время роста. Ослабление доллара делает активы, деноминированные в американской валюте, более привлекательными для держателей других валют. Между тем снижение доходности казначейских облигаций сокращает альтернативные издержки владения драгоценными металлами, не приносящими купонного дохода.

В пятницу рынки будут закрыты по случаю Страстной пятницы. По итогам более короткой, чем обычно, торговой недели фьючерсы на золото потеряли примерно 0,2%.

Некоторые эксперты предполагают, что комбинация таких факторов, как рост числа коротких позиций по фьючерсам на золото и покупка контрактов в конце марта, а также ребалансировка рынка по окончании 1 квартала, в настоящее время может способствовать росту цен на драгоценный металл.

"Ребалансировка в конце квартала и закрытие коротких позиций может помочь золоту вернуть часть утраченных позиций. Квартал для драгоценного металла выдался ужасный", — отметил Раффи Бояджан, старший инвестиционный аналитик XM.

Инвесторы до сих пор анализируют детали инфраструктурного плана президента США Джо Байдена. Они оценивают вероятность утверждения в конгрессе законопроектов, которые ухудшат перспективы цен на золото, а также оценивают перспективы дальнейших налогово-бюджетных стимулирующих мер и повышения налогов, их влияние на экономику.

Пока положительные эконмические данные, налогово-бюджетное стимулирование и успешная вакцинация оказывают давление на цены на золото, снижая его привлекательность в качестве актива-убежища.

Майские фьючерсы на серебро на COMEX выросли на 1,7% до 24,95 доллара за унцию. Майские фьючерсы на медь снизились на 0,1% до 3,99 доллара за фунт. Июльские фьючерсы на платину выросли на 1,4% до 1208,60 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий выросли на 1,4% до 2655,80 доллара за унцию.

— Автор Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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