МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цена на медь заметно растет в понедельник утром на оптимизме по поводу восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дешевеет на снижении опасений за экономику США

По состоянию на 8.44 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,98%, до 4,0557 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,05%, до 8790 долларов, алюминия – на 0,61%, до 2225,5 доллара, цинка – снизилась на 1,56%, до 2774,5 доллара за тонну.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий.

Данные с рынка труда США показывают, что экономика страны постепенно восстанавливается после "карантинного" кризиса. Рост экономической активности, в том числе и в промышленной отрасли, положительно отражается на стоимости меди.