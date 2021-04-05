Стоимость меди растет на оптимизме вокруг американской экономики
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цена на медь заметно растет в понедельник утром на оптимизме по поводу восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.44 мск стоимость майского фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,98%, до 4,0557 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы выросла на 0,05%, до 8790 долларов, алюминия – на 0,61%, до 2225,5 доллара, цинка – снизилась на 1,56%, до 2774,5 доллара за тонну.
Согласно данным, опубликованным в пятницу, безработица в США в марте снизилась до 6% с уровня февраля в 6,2%, что совпало с прогнозами аналитиков. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше ожиданий.
Данные с рынка труда США показывают, что экономика страны постепенно восстанавливается после "карантинного" кризиса. Рост экономической активности, в том числе и в промышленной отрасли, положительно отражается на стоимости меди.
https://1prime.ru/commodities/20210405/833388300.html