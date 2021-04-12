МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром снижается за счёт роста курса доллара, свидетельствуют котировки на торгах. Курс евро снижается к доллару перед выходом статистики еврозоны

По состоянию на 9.05 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,35%, или на 6 долларов, до 1738,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 25,15 доллара за унцию.

Одним из основных факторов, влияющих на динамику золота, остается курс доллара. Укрепление американской валюты негативно влияет на стоимость металла, поскольку делает его менее доступным для держателей другой валюты.

Инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос (Marios Hadjikyriacos) заявил газете Wall Street Journal, что ближайшие месяцы будут решающими для золота по мере ускорения инфляции в США. "Если рынки будут полагать, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своего обещания позволить экономике "разогреться", золото, вероятно, будет "сиять", но, если инфляция слишком выйдет за пределы и ожидания повышения ставок вновь будут расти, это может вызвать еще больше проблем", — сказал Хаджикирьякос.

"Желтый металл пытается завершить то, что похоже на модель "двойного дна", но в то время как цены остаются ниже предыдущего минимума в 1760 долларов за унцию, сложно сохранять оптимизм", — также отметил он.