МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Котировки меди в понедельник утром снижаются на новостях из Китая о возможном усилении там контроля на сырьевых и финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 9.08 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 1,03%, до 4,005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы упала на 0,9%, до 8926,5 долларов, алюминия – на 0,81%, до 2264 долларов, цинка – на 0,88%, до 2829,5 долларов за тонну.

Трейдеры, во-первых, обратили внимание на сообщения в СМИ, согласно которым премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости усиления регулирования рынка сырьевых товаров, чтобы ослабить ценовое давление на предприятия в стране на фоне роста мировых цен. Китай — крупнейший в мире потребитель меди. Фондовые биржи АТР в основном снижаются на "коронавирусных" новостях

Кроме того, по словам аналитиков банка ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, ускорение инфляции в Китае вызывает ожидания того, что власти могут ужесточить монетарную и бюджетную политику, что также может отрицательно сказаться на ценах на промышленные металлы.

Годовая инфляция в Китае, по официальным данным, по итогам марта составила 0,4% после дефляции в 0,2% месяцем ранее. Кроме того, цены производителей подскочили на 4,4%. При этом месяцем ранее этот рост составлял 1,7%.