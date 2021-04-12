МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Котировки меди в понедельник утром снижаются на новостях из Китая о возможном усилении там контроля на сырьевых и финансовых рынках, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

Золото дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 9.08 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 1,03%, до 4,005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов пятницы упала на 0,9%, до 8926,5 долларов, алюминия – на 0,81%, до 2264 долларов, цинка – на 0,88%, до 2829,5 долларов за тонну.

Трейдеры, во-первых, обратили внимание на сообщения в СМИ, согласно которым премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о необходимости усиления регулирования рынка сырьевых товаров, чтобы ослабить ценовое давление на предприятия в стране на фоне роста мировых цен. Китай — крупнейший в мире потребитель меди.

Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае

Фондовые биржи АТР в основном снижаются на "коронавирусных" новостях

Кроме того, по словам аналитиков банка ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, ускорение инфляции в Китае вызывает ожидания того, что власти могут ужесточить монетарную и бюджетную политику, что также может отрицательно сказаться на ценах на промышленные металлы.

Годовая инфляция в Китае, по официальным данным, по итогам марта составила 0,4% после дефляции в 0,2% месяцем ранее. Кроме того, цены производителей подскочили на 4,4%. При этом месяцем ранее этот рост составлял 1,7%.