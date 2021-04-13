МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник утром растут после выхода китайской статистики внешней торговли, свидетельствуют данные торговых площадок. Золото дешевеет четвертую торговую сессию подряд

По состоянию на 9.16 мск стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex растёт на 0,13%, до 4,025 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника снизилась на 0,73%, до 8861 доллара, алюминия – на 0,09%, до 2262 долларов, цинка – на 2,53%, до 2758 долларов за тонну.

Экспорт из Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт в страну — на 38,1%.

Китай — один из крупнейших импортеров промышленных металлов, поэтому такая статистика позитивна для мировых цен на медь.