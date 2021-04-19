МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером в рамках коррекции после сильного роста по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные торгов. Цена фьючерса на палладий обновила исторический рекорд

По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 6,75 доллара, до 1773,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,89%, до 25,872 доллара за унцию.

За минувшую неделю стоимость золота выросла более чем на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом с декабря. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%. Поддержку стоимости золота оказало снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится выгоднее для инвесторов.

Давление на золото также оказывает рост доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,598% с уровня предыдущего закрытия в 1,573%.