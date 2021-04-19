МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером в рамках коррекции после сильного роста по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные торгов.

Производство палладия в Красноярске

Цена фьючерса на палладий обновила исторический рекорд

По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 6,75 доллара, до 1773,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,89%, до 25,872 доллара за унцию.

За минувшую неделю стоимость золота выросла более чем на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом с декабря. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%. Поддержку стоимости золота оказало снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится выгоднее для инвесторов.

Давление на золото также оказывает рост доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,598% с уровня предыдущего закрытия в 1,573%.