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2021
https://1prime.ru/commodities/20210419/833495940.html
Золото дешевеет в рамках коррекции
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота снижается в понедельник вечером в рамках коррекции после сильного роста по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.44 мск цена... ПРАЙМ, 19.04.2021
золото, биржи, торги, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером в рамках коррекции после сильного роста по итогам минувшей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.44 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 6,75 доллара, до 1773,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,89%, до 25,872 доллара за унцию.
За минувшую неделю стоимость золота выросла более чем на 2%, что стало сильнейшим недельным ростом с декабря. Тогда цена драгметалла поднялась на 2,5%. Поддержку стоимости золота оказало снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится выгоднее для инвесторов.
Давление на золото также оказывает рост доходности гособлигаций. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,598% с уровня предыдущего закрытия в 1,573%.