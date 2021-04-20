МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торговых площадок. Доллар дешевеет к евро на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 8.26 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex росла на 0,94% — до 4,2787 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 1,79% — до 9376 долларов, алюминия — на 0,65%, до 2330 долларов, цинка — снизилась на 0,35%, до 2846 долларов за тонну.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается седьмой день подряд, за это время падение составило 1,3%.

Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китайский центробанк во вторник, как и ожидалось, вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Таким образом, годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, осталась на уровне, который сохранялся весь год.