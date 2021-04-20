Медь дорожает на снижении курса доллара
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена на медь растет во вторник на фоне ослабления курса доллара, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 8.26 мск стоимость майского фьючерса на медь на бирже Comex росла на 0,94% — до 4,2787 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца по итогам торгов понедельника выросла на 1,79% — до 9376 долларов, алюминия — на 0,65%, до 2330 долларов, цинка — снизилась на 0,35%, до 2846 долларов за тонну.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается седьмой день подряд, за это время падение составило 1,3%.
Инвесторы также обратили внимание на новости из Китая, который является крупнейшим в мире потребителем меди. Китайский центробанк во вторник, как и ожидалось, вновь сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. Таким образом, годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, осталась на уровне, который сохранялся весь год.
https://1prime.ru/commodities/20210420/833498367.html